"எப்படி பழிவாங்குறேன் பாருங்க.." கழிவறையில் அவுரங்கசீப் பெயரை ஒட்டி வைத்து பூரித்த பாஜக பிரமுகர்!

டெல்லி: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியில் ஞானவாபி மசூதி விவகாரம் தொடர்பாக கழிவறையில் அவுரங்கசீப் பெயர் போஸ்டரை ஒட்டிய பாஜக பிரமுகர், டெல்லியில் ஜூம்மா மசூதியையும் தோண்டவேண்டும் என கூறி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது..

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியில் ஞானவாபி மசூதி உள்ளது. இதன் வெளிப்புற சுவரில் உள்ள சிங்கார கவுரி அம்மன் மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத இதர இந்து தெய்வங்களை தினமும் வணங்க அனுமதிகோரி 5 பெண்கள் வாரணாசி நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர்.

இந்த மனுவை வாரணாசி நீதிமன்றம் விசாரித்தது. மசூதியை ஆய்வு செய்து வீடியோ பதிவு செய்ய 3 பேர் அடங்கிய குழுவை அமைத்தது. இந்த குழு ஆய்வு நடத்தியது.

Gyanvapi case: BJP leader Achal Sharma has put up an ‘Aurangzeb mutralay’ poster on a toilet in New Delhi’s and appeal to the government to search Jama Masjid.