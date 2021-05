இந்தியாவிற்கு கொரோனா உதவி.. இலங்கைக்கு நிதியுதவி.. ஆசியாவின் "பாஸ்" வங்கதேசம்.. அசத்தும் குட்டிதேசம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: இந்தியாவுக்கு கோவிட் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குவதிலிருந்து, இலங்கைக்கு அதன் நெருக்கடி நேரத்தில் நிதி உதவி வழங்குவது வரை, வங்கதேசம் தனது பொருளாதார பலத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கியது. மேலும் அண்டை நாடுகளுடன் ஆழமான உறவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு வங்கதேசம் இந்த உதவிகளை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.

இந்த வார தொடக்கத்தில், வங்கதேசம் இலங்கைக்கு 200 மில்லியன் டாலர் நாணய இடமாற்று வசதியை வழங்க ஒப்புக்கொண்டது. இது அவர்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த உதவும். இந்த உதவி தற்போது இலங்கை எதிர்கொள்ளும் உலகலாவிய கடன் நெருக்கடியை உதவும் என்று இராஜதந்திர வட்டாரங்கள் பிரபல ஆங்கில ஊடகத்திற்கு தெரிவித்தன.

ஏனெனில் இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கடன் நிலைமை மோசமான கட்டத்தில் உள்ளது, இது அந்நாட்டை பெரிய பண நெருக்கடி சிக்கல்களுக்குள் தள்ளியிருக்கிறது. இலங்கைக்கு இந்த ஆண்டு 3.7 பில்லியன் டாலர் வெளிநாட்டு கடன் முதிர்ச்சியடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது, எனவே வங்கதேசத்திற்கு இந்த ஒத்துழைப்பு அவர்களின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு உயிர்நாடியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வங்கதேச பயணத்தின் போது இந்த ஏற்பாடு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Bangladesh economic growh well: From providing India with Covid relief materials to extending financial help to Sri Lanka in its hour of crisis, Bangladesh has started to showcase its economic rise and use it to forge deeper ties with neighbours.