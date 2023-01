"அன்பின் உச்சம்.." கேன்சர் வந்த பெண்ணுக்கு மொட்டை அடிக்கும் போது.. சலூன் கடைக்காரர் செய்த காரியம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு மொட்டை அடிக்கும் போது முடி திருத்துபவர் செய்த நெகிழ்ச்சி செயலானது காண்பவர்களைக் கண் கலங்கவும், நெகிழவும் செய்துள்ளது.

அன்பிற்கு மேல் இந்த உலகத்தில் பெரியது எதுவும் இல்லை என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக இந்த சம்பவம் உணர்த்துவதாக உள்ளது.

அந்த சலூன் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ள இந்தக் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி லட்சக்கணக்கானோரால் பார்க்கப்பட்டும் பகிரப்பட்டும் வருகின்றன.

English summary

A video of a barber goes viral that shows he shaved his own hair to show solidarity to a woman who suffering from cancer.