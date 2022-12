டெல்லிக்குள் நுழைந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை.. ராகுலின் பாதுகாப்பில் குளறுபடி.. அரண் போல வந்த தொண்டர்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வயநாடு தொகுதி எம்.பி ராகுல் காந்தி 'இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம்' என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார். தற்போது டெல்லிக்குள் அவரது பாத யாத்திரை நுழைந்துள்ள நிலையில், பாதயாத்திரையில் ராகுல் காந்திக்கு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்காதது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பாதுகாப்பில் காட்டப்பட்டு இருக்கும் அலட்சியம் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு பெரும் அதிருப்தியை கொடுத்துள்ளது

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி, கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாதயாத்திரை செல்கிறார்.

இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் என்ற பெயரில் பாத யாத்திரையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் ராகுல் காந்தி தொடங்கினார்.

மாஸ்க்கில் சோனியா 'மாஸ் என்ட்ரி'.. ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பிரியங்காவும் இணைந்தார்!

English summary

Wayanad Constituency MP Rahul Gandhi is undertaking a foot yatra across the country in the name of 'Indian Unity Journey'. Now that his Pada Yatra has entered Delhi, the lack of adequate security for Rahul Gandhi has caused a stir. The indifference shown in security has given the Congress party great displeasure.