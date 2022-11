பரபரக்கும் குஜராத்.. 11 பேரின் விடுதலையை எதிர்த்து.. பில்கிஸ் பானு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கூட்டுப்பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று வந்த 11 பேர் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து பில்கிஸ் பானு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.

மேலும், குற்றவாளிகள் 11 பேரின் விடுதலையை மாநில அரசு தீர்மானிக்கலாம் என்று வழங்கப்பட்ட உத்தரவை சீராய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் பில்கிஸ் பானு தனது மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த மனு அவசரமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பில்கிஸ் பானு தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதையடுத்து மனுவை பரிசீலனை செய்வதாக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூறியுள்ளார்.



Bilkis Bano has approached the Supreme Court against the early release of 11 convicts in the rape and murder case. Further, Bilgis Banu has also urged in her petition that the state government can decide the release of the 11 convicts. The Chief Justice of the Supreme Court has said that the petition should be heard urgently and after the insistence of Bilkis Bano, the petition will be considered.