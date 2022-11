ஆரத்தி எடுத்த ராகுல்காந்தி.. கத்தோலிக்க-பார்ரி தம்பதியினரின் மகன் இந்துவா? அட்டாக் செய்யும் பாஜக

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கத்தோலிக்க தாய் மற்றும் பார்சி தந்தையின் மகனான ராகுல்காந்தியை 'இந்து' என காட்ட காங்கிரஸ் ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுகிறது? என பாஜக கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் கட்ன்வா மாவட்டத்தில் உள்ள ஓம்காரேஸ்வரர் கோயிலில் ராகுல்காந்தி தரிசனம் செய்த நிலையில், இது தொடர்பான புகைப்படங்களை பகிர்ந்து பாஜகவின் தேசிய தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் பொறுப்பாளர் அமித் மால்வியா இந்த குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே, "ராகுல்காந்தி தவறாக ஆரத்தி எடுத்திருந்தார்" என்று குற்றம்சாட்டியிருந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Why is Congress so keen to portray Rahul Gandhi, the son of a Catholic mother and a Parsi father, as a 'Hindu'? BJP has questioned. Amit Malviya, in-charge of BJP's National Information and Technology Department, has made this allegation after sharing photographs of Rahul Gandhi visiting the Omkareswarar temple in Madhya Pradesh's Katnwa district.