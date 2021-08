அடுத்து உத்தர பிரதேச தேர்தல்தான்.. மக்கள் மனங்களை வெல்ல.. பாஜக போட்டுள்ள மாஸ்டர் பிளான்.. சபாஷ்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அடுத்தாண்டு நடைபெறும் உத்தரப் பிரதேச தேர்தலுக்கு முன் பாஜகவை வலுப்படுத்தும் வகையில் சூப்பர் திட்டம் ஒன்றை அக்கட்சித் தலைமை வகுத்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்தாண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தற்போது ஆளும்கட்சியாக உள்ள யோகி அரசு மீது அம்மாநில மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கிருஷ்ணகிரி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து குழந்தை உள்பட 3 பேர் பலி

இதனால், தேர்தலுக்கு முன்னர், கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் பாஜக தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது.

English summary

Ahead of the Uttar Pradesh Assembly elections, BJP plans to conduct series of meetings to strengthen the party organization. Corona's second wave hit hard on the image of BJP in UP.