எல்லையில் சண்டை! ஆனால் இறக்குமதியில் ஓஹோ.. சீனாவுடன் இந்தியா வர்த்தகம்.. சுப்பிரமணியன் சாமி கலாய்

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீனா வீரர்களின் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டிலிருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்யும் விவரங்களை பாஜக சுப்பிரமணிய சுவாமி பகிர்ந்து மத்திய அரசை கலாய்த்திருக்கிறார்.

அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் தவாங் செக்டரில் டிசம்பர் 9ம் தேதியன்று சீன வீரர்கள் அத்துமீறியுள்ளனர். இதனை சற்றும் எதிர்பாராத இந்திய வீரர்கள் அவர்களை அடித்து விரட்டி இருக்கின்றனர்.

இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து சீனாவுடனான வர்த்தகத்தை முறித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய அரசை எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

While the invasion attempt by Chinese soldiers in Arunachal Pradesh has created a lot of controversy, BJP's Subramaniam Swamy has shared the details of India's imports from that country and stirred up the central government.