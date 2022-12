இந்து - முஸ்லிம் வெறுப்பு.. பாஜக “பிளான்” இதுதான்! டெல்லி யாத்திரையில் போட்டு உடைத்த ராகுல் காந்தி

Delhi

டெல்லி: உண்மையான பிரச்சனைகளில் இருந்து மக்களை திசை திருப்ப பாஜக 24 மணி நேரமும் இந்து முஸ்லிம் வெறுப்பை பரப்பி வருவதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பேசி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கி ராகுல் காந்தி 100 நாட்களை கடந்து டெல்லி சென்றடைந்து இருக்கும் நிலையில் இன்று நடிகர் கமல்ஹாசனுடன் ஒற்றுமை யாத்திரையில் கலந்துகொண்டு பேசினார்.

தலைநகர் டெல்லியில் ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கி இருக்கும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, செங்கோட்டையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியையும், ஆளும் மத்திய அரசையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். நாட்டில் உள்ள மத ரீதியிலான வேறுபாடுகளை ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தி நாட்டில் வெறுப்புணர்வை அதிக அளவில் பரப்பி வருகிறது.

Congress MP Rahul Gandhi has said that BJP is spreading Hindu-Muslim hatred 24 hours a day to distract people from real problems. As Rahul Gandhi reached Delhi after 108 days of starting the Bharat Jodo Yatra in Tamil Nadu, Actor Kamal Haasan participated the event spoke today.