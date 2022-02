Budget 2022: துரோகமிழைத்த பட்ஜெட் பாக்கெட்டில் பணமில்லை “நத்திங் பட்ஜெட்” - போட்டு தாக்கிய காங்கிரஸ்

Delhi

டெல்லி : மாதச் சம்பளம் பெறுவோர் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு துரோகம் இழைப்பதாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் உள்ளது என காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

2022-23 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். காகிதமில்லா பட்ஜெட்டாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் வேலைவாய்ப்பு, நதிநீர் இணைப்பு, ஏழை மக்களுக்கு வீடு, 5ஜி சேவை உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றிருந்தது.

அதேவேளையில், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் மாத ஊதியம் பெறுவோர் பெரிதும் எதிர்பார்த்த வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு குறித்த அறிவிப்பு எதுவும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை எனவும், இது மக்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது.

