Budget 2022 : இனி தபால் நிலையங்களிலும் நெட் பேங்கிங்.. நிதியமைச்சர் நிர்மலாவின் அசத்தல் அறிவிப்பு

டெல்லி : அனைத்து தபால் நிலையங்களும் கோர் பேங்கிங் அமைப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் எனவும் 75 மாவட்டங்களில் டிஜிட்டல் வங்கிகள் தொடங்கப்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பட்ஜெட் உரையின் போது அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

2022-23 நிதி ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். நாடாளுமன்றத்தில் சுமார் மிகக் குறைந்த நேரத்தில் பட்ஜெட்டினை அவர் தாக்கல் செய்தார்.

பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. குறிப்பாக சேவைத்துறை, வங்கித்துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்புகள் இருக்கும் என பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

During her budget speech, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that all post offices would be brought under the core banking system and digital banks would be set up in 75 districts.