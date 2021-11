3 லோக்சபா தொகுதி, 29 சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடக்கம்!

Delhi

டெல்லி: 13 மாநிலங்களில் 3 லோக்சபா தொகுதிகள் மற்றும் 29 சட்டசபை தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

நாட்டின் 13 மாநிலங்களில் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மரணங்கள், கட்சி தாவல்களாள் ராஜினாமா ஆகிய காரணங்களால் 29 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு கடந்த 30-ந் தேதி இடைத் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டன. அதேபோல் 3 லோக்சபா தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற்றது.

இந்த தேர்தல்களில் மொத்தம் 50% முதல் 73% வரையிலான வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இந்த வாக்குகள் அனைத்தும் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

Counting of votes will take place today in three Lok Sabha and 29 assembly constituencies across 13 states and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.