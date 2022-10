அடுத்த சிக்கல்.. வேலைக்கு லஞ்சம் பெற்றதாக.. லாலு பிரசாத் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: லஞ்சமாக நிலத்தை பெற்றுக்கொண்டு ரயில்வே துறையில் பணி வாங்கி கொடுத்ததாக பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சரும், ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவருமான லாலு பிரசாத், அவரது மனைவி உள்ளிட்டோர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.

லாலு முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் இந்த முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகவும், இந்த முறைகேட்டில் மேலும் பலர் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் சிபிஐ குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

சமீபத்தில் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய நிதீஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதாதளம், லாலு பிரசாத் தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்துடன் கூட்டணி வைத்து பீகாரில் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The CBI has filed a chargesheet against former Bihar Chief Minister and Rashtriya Janata Dal leader Lalu Prasad, his wife and others for taking bribes and getting jobs in the railway sector. The CBI has alleged that the malpractice took place during Lalu's tenure as Chief Minister and that many others were involved in the malpractice.