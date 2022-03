தமிழகத்தில் சாலை விபத்துக்கள் அதிகம்.. ஒரே ஆண்டில் 8 ஆயிரம் பேர் உயிரிழப்பு.. நிதின் கட்கரி பகீர்

Delhi

டெல்லி : மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது தமிழகத்தில் தான் அதிக அளவில் சாலை விபத்துகள் நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது எனவும், 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் 45,484 சாலை விபத்துகள் நடந்துள்ள நிலையில் சுமார் 8000 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வில் இந்தியாவில் நடைபெற்று வரும் சாலை விபத்துகள் குறித்தும் உயிரிழப்புகள் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதில் அளித்து பேசிய மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தேசிய அளவில் சாலை விபத்துகளும் விபத்துக்களில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் குறைந்து இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Central Highways Minister Nitin Gadkari says Tamil Nadu has the highest number of road accidents Central Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has said that Tamil Nadu has the highest number of road accidents as compared to other states, with 45,484 road accidents in 2020, killing about 8,000 people.