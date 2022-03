அதிகரிக்கும் கொரோனா.. தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு திடீர் அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள், ஐரோப்பாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசு சார்பில் தமிழகம் உள்பட அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டாம். தொடர்ந்து பின்பற்றுவதோடு 5 நடைமுறைகளை கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 3ம் அலை முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இருப்பினும் கொரோனா பாதிப்பு முற்றிலுமாக குறையவில்லை. தமிழகம் உள்பட இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் பாதிப்பு பதிவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடும்போது இந்த வாரத்தில் ஆசிய நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு மெல்ல அதிகரித்து வருவதாகவும், பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்தது.

English summary

The Union Government has issued a warning to all states and Union Territories, including Tamil Nadu, on the increasing incidence of corona in Southeast Asian countries and Europe. That means do not drop the corona prevention measure. Advised to follow and follow 5 procedures compulsorily.