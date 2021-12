பயமுறுத்தும் ஓமிக்ரான்.. சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கும் முடிவு ஒத்திவைப்பு.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உலகம் முழுவதையும் கொரோனா தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா ஓமிக்ரான் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உருமாறிய வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பே கூறியுள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் டெல்டா வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

நவம்பர் 24-க்கு முன்னரே 20 நாடுகளில் பரவியதா ஓமிக்ரான்?.. நெதர்லாந்து சுகாதாரத் துறை சொல்வது என்ன?

English summary

The federal government has postponed flights overseas from December 15 due to fears of the Omicron virus. A few days ago, Prime Minister Narendra Modi ordered the authorities to reconsider plans to ease international travel restrictions