மத்திய அரசில் 9.79 லட்சம் காலி பணியிடம்! 18 மாதம்தான், பிறகு பாருங்க எல்லாமே நிரப்பப்படும்- அமைச்சர்

டெல்லி:மத்திய அரசில் 9.79 லட்சம் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாகவும், இந்த பணியிடங்கள் 18 மாதங்களில் முழுமையாக நிரப்பப்பட உள்ளதாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் மற்றும் பணவீக்கம் அதிகரிப்புக்கு மத்தியில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கவில்லை. மத்திய அரசின் லட்சக்கணக்கான பணியிடங்களை நிரப்பப்படாமல் உள்ளது என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

மேலும் ஆண்டுக்கு 2 கோடி வேலைவாய்ப்பு தருவதாக பாஜக தேர்தல் வேளையில் கூறிய நிலையில் தற்போது மத்திய அரசின் செயல்பாட்டால் இளைஞர்கள் வேலையிழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர் என எதிர்க்கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

Union Minister of State for Personnel Welfare Jitendra Singh said in the Parliament that 9.79 lakh posts are vacant in the central government and these posts are to be filled in 18 months.