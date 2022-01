நேரம் தவறாத விமான சேவை.. உலகளவில் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு 8-வது இடம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் இந்தியாவில் கொரோனா ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் பல மாதங்கள் பஸ் போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து முடங்கியது. பயணிகள் விமான சேவைக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து பேருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக சீரடைந்தது. பயணிகள் ரயில் சேவையும் கிட்டத்தட்ட நாடு முழுவதும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விட்டது. ஆனால் விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமான சேவை சீரடைந்தாலும், வெளிநாடுகளுக்கு விமான சேவை சீராகவில்லை.

English summary

Chennai Airport has been ranked 8th in the world in the list of best performing airports under various categories during the last year. At the Chennai airport, 98.32 per cent of flights were said to have been operated on time