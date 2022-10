வேலை கிடைச்சுருக்கு! லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க.. ஐஎப்எஸ் அதிகாரிக்கே மெசேஜ்.. மோசடி கும்பல் அட்டூழியம்!

Delhi

டெல்லி: உங்களுக்கு 9700 சம்பளத்துடன் வேலை கிடைத்திருக்கிறது என்றும்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் என்றும் ஐ.எப்.எஸ் அதிகாரிக்கு மோசடி கும்பலினர் மேசேஜ் அனுப்பியுள்ளனர். இந்த மெசேஜை ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட அவர் 'இப்போது என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை' என காமெடியாக பதிவிட்டுள்ளது சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

அந்தக் காலம் முதல் இந்த நவீன காலம் வரை திருட்டு சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

இப்போதுள்ள ஸ்மார்ட் காலத்திற்கு ஏற்ப திருடர்களும் அப்டேட் ஆகிவிட்டனர். ஏடிஎம்மில் ஸ்கிம்மர் கருவி கொண்டு திருடுவது, ஆன்லைனில் நமது பாஸ்வேர்டுகளை ஹேக் செய்வது அதன் மூலமாக பணத்தை பறிப்பது என புதுப் புது வழிகளில் திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வந்துவிட்டது 5ஜி.. உங்க சிம் கார்டை அப்டேட் பண்ணுங்க! பரவும் புதுவித மோசடி.. கவனமா இருங்க மக்களே

Fraudster sent message to IFS officer saying you got job with 9700 salary and click on this link.