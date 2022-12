"மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா".. விமான நிலையங்களில் தொடங்கியது கொரோனா பரிசோதனை.. மத்திய அரசு உத்தரவு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: சீனாவில் கொரோனா பரவல் வேகமெடுத்துள்ளதை அடுத்து, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மன்சுக் மாண்டவியா, இந்த தகவலை தெரிவித்தார்.

இந்த நடைமுறை தற்போது வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும், விரைவில் உள்நாட்டு பயணிகளுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ராகுலின் நடைப்பயணத்தை தடுக்கவே கொரோனா ரிலீஸ்.. மத்திய அரசு மீது உத்தவ் சிவசேனா சுளீர் குற்றச்சாட்டு

English summary

Union Health Minister Mansukh Mandaviya aid that after the spread of corona virus in China, the work of conducting corona test for passengers has been started at all airports in India.