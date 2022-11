திமுகவை முந்திய காங்கிரஸ்.. 10% இடஒதுக்கீட்டில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு..விரைவில் விசாரணை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு பொருளாதார அடிப்படையில் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ள நிலையில் அதனை மறுஆய்வு செய்யக்கோரி திமுகவை முந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் சார்பில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள ஜாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை போல் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினர் அல்லது உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது.

இதற்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் 103வது பிரிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்மூலம் கல்வி மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பில் உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

