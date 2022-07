இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி.. ஒரே வாரத்தில் சமையல் எண்ணெய் லிட்டருக்கு ரூ.10 குறைய வாய்ப்பு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் ஒரே வாரத்தில் சமையல் எண்ணெய் விலையானது லிட்டருக்கு ரூ.10 வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது என மத்திய உணவுத்துறை செயலாளர் சுதான்சு பாண்டே கூறினார்.

இந்தியா தனது சமையல் எண்ணெய் தேவையில் 40 சதவீதத்தை மட்டுமே உள்நாட்டு உற்பத்தி மூலம் பூர்த்தி செய்கிறது. மீதம் 60 சதவீத சமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

இதனால் சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்து சமையல் எண்ணெய் விலையில் மாற்றம் ஏற்படும். இந்நிலையில் சமீபக காலமாக சர்வதேச சந்தையில் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைந்து வருகிறது.

எப்போ பாரு மேகி.. வேறு சமையல் பண்றது இல்லை.. மனைவியை விவாகரத்து செய்த கணவன்.. கர்நாடகாவில்தான்!

English summary

Union Food Secretary Suthansu Pandey says that the price of cooking oil in India is likely to drop by Rs 10 per liter within a week.