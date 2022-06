ஒரே குழப்பமா இருக்கே? திடீரென சரிந்த கொரோனா பாதிப்பு! ஆனாலும் ஒரு சிக்கல்.. முழு விவரங்கள்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்த நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக 8 ஆயிரம் என்ற அளவில் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு இன்று வெகுவாக குறைந்து 6594 பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் சிகிச்சை பெருவோர் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பலத்த பொருளாதார இழப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கோரத்தாண்டவம் ஆடியது.

சுமார் மூன்று வருடங்களாக கொரோனாவின் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வருகிறது.

அடங்க மறுக்கும் கொரோனா.. 4 மாதங்களில் முதல் முறை! இந்தியாவில் 3 சதவீதத்தை தாண்டிய பாசிட்டிவ் விகிதம்

English summary

In India, the incidence of corona has been on the rise for the past few days, with an estimated 8,000 affected over the past 2 days. In this case, the one-day corona exposure is greatly reduced to 6594 confirmed today. Yet the number of treated adults has exceeded 50,000.