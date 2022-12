5 நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள்.. கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்.. மத்திய சுகாதாரத்துறை போட்ட உத்தரவு!

Delhi

டெல்லி: சீனா, ஜப்பான், தென்கொரியா, தாய்லாந்து மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு பயணிகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால், தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

சீனா, பிரேசில், தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் வேகமாக பரவி வரும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகாரித்து வருகிறது.

இந்தியாவிலும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 3 பேருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸ் பரவி மீண்டும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியா முடுக்கி விட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் இன்று முதல் அனைத்து விமான நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விமானங்களில் பயணம் செய்வோருக்கான பல கட்டுப்பாடுகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் சீனா, ஜப்பான், தென்கொரியா, தாய்லாந்து மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

5 நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் உடனடியாக தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்றும் மத்திய சுகாராரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார். வெளிநாட்டு பயணிகளில் 2 சதவிகிதம் பேருக்கு ரேண்டமாக டெஸ்ட் எடுக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Union health department has ordered that the corona test is mandatory for travelers coming from the countries of Japan, South Korea, Thailand and Hong Kong.