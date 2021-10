நடிகர் விவேக் மரணத்திற்கு கொரோனா தடுப்பூசி காரணமா? - மத்திய ஆய்வுக்குழு பரபரப்பு அறிக்கை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நடிகர் விவேக் மரணத்துக்கு கொரோனா தடுப்பூசியான கோவாக்சின் காரணமில்லை என்று மத்திய ஆய்வுக்குழு தெரிவித்துள்ளது. உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாகவே விவேக் உயிரிழந்தார் எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சின்னக்கலைவாணர் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டவர் விவேக். தனது நகைச்சுவை நடிப்பால் ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றுள்ளார். ரசிகர்கள் மனதில் நேர்மறை எண்ணங்களை அதிகம் விதைப்பவர். சினிமாவில் நடிப்பது தவிர மரம் நடுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக சேவைகளை செய்து வந்தார் விவேக்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி திடீர் நெஞ்சுவலி காரணமாக சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் 17ஆம் தேதி அதிகாலை சுமார் 4.35 மணியளவில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் காலமானார்.

English summary

Reason for Tamil Actor Vivek Death (நடிகர் விவேக் மரணத்திற்கு காரணம் என்ன?) : Central Study Group has said that the corona vaccine was not responsible for the death of actor Vivek. Vivek also died of a heart attack caused by high blood pressure.