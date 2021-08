ஆபத்தை உணர்த்தும் R factor.. இப்போது என்ன நிலைமை? 3ஆம் அலை தொடங்கிவிட்டதா? பரபர ரிப்போர்ட்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பரவல் வேகத்தைக் குறிக்கும் R factor, ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் 1ஐ விட அதிகமாக இருந்த நிலையில், தற்போது கேரளா மற்றும் வட கிழக்கு மாநிலங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதால் R factor தற்போது ஒன்றுக்குக் கீழ் சென்றுள்ளது.

பொதுவாகவே கொரோனா பரவல் வேகத்தை R factor என்ற குறியீடு மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது இந்த R factor ஒன்றைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால் கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக இருப்பதாகப் பொருள்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரிடம் இருந்து எத்தனை பேருக்கு இந்த வைரஸ் பாதிப்பு பரவுகிறது என்பதை R factor குறிக்கிறது. இது ஒன்றுக்குக் கீழ் இருந்தால் புதிதாக வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளதாக அர்த்தம்.

English summary

The R number has been steadily ebbing in the country including Kerala and some northeastern states. R factor reflects how rapidly the coronavirus pandemic is spreading.