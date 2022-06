ஒற்றை காலில் 10 வினாடிகள் நிற்க முடியவில்லையா.. அப்போ 10 ஆண்டுகளில் மரணிக்க வாய்ப்பு.. பகீர் ஆய்வு

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஒற்றைக் காலில் 10 வினாடிகளுக்கு மேல் நிற்க முடியவில்லையா அப்படியென்றால் நீங்கள் மரணமடைவதற்கான ஆபத்து அதிகரித்திருக்கிறது என்பது அர்த்தம் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

நடுத்தர வயதினர் ஒற்றை காலில் 10 வினாடிகள் கூட நிற்க முடியவில்லை எனில் 10 ஆண்டுகளில் உயிரிழக்கக் கூடிய ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது என புதிய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, பிரேசில், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த சர்வதேச நிபுணர்கள் இறப்பு மற்றும் சமநிலை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு பற்றிய ஆய்வு ஒன்றை நடத்த முடிவு செய்தனர்.

English summary

You couldnt stand on same leg even for 10 seconds? which means there is a increase risk of death.