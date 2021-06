கோவாக்சினை உருவாக்க மட்டுமே "கன்றுக்குட்டி சீரம்" பயன்படுத்தப்பட்டது..சர்ச்சைக்கு மத்திய அரசு பதில்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கோவாக்சின் தடுப்பூசியில் கன்றுக்குட்டியின் சீரம் இருப்பதாக வைக்கப்பட்ட புகார்களுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மாறாக கோவாக்சினை தயாரிப்பதில் மட்டுமே கன்றுக்குட்டியின் சீரம் பயன்படுத்தப்பட்டது, வேக்சினில் சீரம் இடம்பெறவில்லை என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் கவுரவ் பாதி உள்ளிட்ட பலர் இணையத்தில் கோவாக்சின் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தனர். ஆர்டிஐ தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டு கோவாக்சின் மருந்தில் கன்றுக்குட்டியின் சீரம் இருப்பதாக புகார் வைத்து இருந்தனர்.

20 நாட்கள் மட்டுமே வயது கொண்ட கன்றுக்குட்டியை கொன்று, அதன் ரத்தம் கட்டிய பகுதியை எடுத்து அதிலிருந்து நீர் போன்ற பகுதியை பிரித்து இந்த சீரம் உருவாக்கப்பட்டுளதாகவும். அந்த சீரம் கோவாக்சின் தடுப்பூசியில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் இணையத்தில் புகார்களை வைத்து இருந்தனர்.

English summary

Cow-calf Serum used to make the Covaxin, But not present in it says Union Government and Bharat Bio Tech.