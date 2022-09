அரசு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்த மத்திய அரசு புது திட்டம்.. கெஜ்ரிவால் சரமாரி கேள்வி! மோடிக்கு கடிதம்

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் 14000 அரசுப் பள்ளிகள் சர்வதேச தரத்துக்கு மேம்படுத்தப்படும் என்ற மத்திய அரசின் அறிவிப்பை, டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எழுச்சிமிகு இந்தியாவிற்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் திட்டத்தின் கீழ் 14 ஆயிரத்து 500 பள்ளிகள் மேம்படுத்தப்படுவதாக அறிவித்தார்.

இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், எழுச்சிமிகு இந்தியாவிற்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் திட்டத்தின் கீழ் 14 ஆயிரத்து 500 பள்ளிகள் மேம்படுத்தப்படும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன். புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையின் விளைவாக இப்பள்ளிகள் நவீனப்படுத்தப்படும்.

பாஜகவில் இருங்கள்.. ஆனால் ஆம் ஆத்மிக்காக வேலை பாருங்க.. புது ரூட்டில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi on the PM SHRI scheme and said there was a need to pay attention to all government schools in the country,