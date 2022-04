அதிர்ச்சி... டெல்லியில் 26 சதவீதம் அதிகரித்த கொரோனா... தலைநகர் வழியே தலை தூக்குகிறதா கோவிட்?

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 461 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். இது முந்தைய நாள் பாதிப்பை ஒப்பிடும்போது 26 சதவீதம் அதிகமாகும். மேலும் நோய் உறுதி செய்யும் சதவீதமும் 5.33 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கொரோனா 4ம் அலை உருவாகிறதா என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவை கொரோனா 3 அலைகளாக தாக்கியுள்ளன. இதில் லட்சக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும் கொத்து கொத்தாக மக்கள் பலியாகினர்.

கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்தது. இதனால் மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். இந்நிலையில் தான் திடீரென்று தலைநகர் டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு உயர தொடங்கி உள்ளது.

