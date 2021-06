கோவாக்சின் தடுப்பூசி.. டெல்லி முதலிடம்.. 5 வடகிழக்கு மாநிலங்களூக்கு ஒரு டோஸ் கூட கிடைக்கவில்லை

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி :நாட்டிலேயே அதிக சதவீத கோவாக்சின் தடுப்பூசி டெல்லி பெற்றுள்ளது. ஆனால் அருணாச்சல பிரதேசம், சிக்கிம், மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம் ஒரு டோஸ் கூட பெறவில்லை.

நாட்டில் எத்தனை கோவாக்சின் மருந்துகள் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன? கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளில் எந்த மாநிலங்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றன? எந்த அளவிற்கு தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து தகவல்கள் கோவின் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.ங

அதில் உள்ள தகவலின் படி. ஜூன் 30 நிலவரப்படி, நாடு முழுவதும் உள்ள மாநிலங்களுக்கு 3,61,35,097 கொடுக்ககப்பட்டுள்ளது. இது இதுவரை வழங்கப்பட்ட மொத்த அளவுகளில் 12 சதவீதத்திற்கும் சற்று அதிகம் ஆகும். ஏனெனில். நாட்டில் வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளில் பெரும்பாலானவை கோவிஷீல்ட் (28,96,05,38) ஆகும்.இதுவரை 84,605 ​​ஸ்பூட்னிக் வி அளவுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன.

English summary

More than 26 per cent of total vaccine doses administered in the National Capital Region were of Covaxin. not a single dose of Covaxin has reached the northeastern states of Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Mizoram so far.