"என்னா மனுசன்".. விமானத்திற்கு போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. நண்பனின் 'லவ்'வுக்காக இளைஞர் செய்த காரியம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: தனது நண்பர்களின் காதலை சேர்த்து வைக்கும் நோக்கத்துடன் இளைஞர் ஒருவர் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்திற்கு போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

நண்பர்களின் காதலிகள் விமானத்தில் புறப்படுவதை தடுப்பதற்காக போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் அளவுக்கு துணிந்திருக்கிறார் அந்த இளைஞர்.

சினிமா பாணியில் அனைத்து ஸ்கெட்சுகளையும் பக்காவாக போட்டு விமானத்திற்கு போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த இளைஞர், 'மண்டை மேல் இருக்கும் கொண்டையை மறந்துட்டோமே' என்பதை போல பதற்றத்தில் செய்த தவறால் போலீஸிடம் வசமாக சிக்கியுள்ளார்.

நடு வானில் திடீரென குலுங்கிய ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம்! மிரண்டு போன பயணிகள்.. 14 பேர் படுகாயம்! என்னாச்சு

English summary

It has been revealed that a young man has made a fake bomb threat to a Spice Jet flight, which was scheduled to depart from Delhi to PUne, with the intention of winning over the love of his friends.