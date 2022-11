லிவிங் டுகெதர் பயங்கரம்! காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டி.. நாய்களுக்கு வீசி வந்த இளைஞர் - அலறும் டெல்லி

Delhi

டெல்லி: 'லிவிங் டுகெதர்' (Living Together) உறவில் ஏற்பட்ட தகராறால் தனது காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டி நாய்களுக்கு வீசிய சைக்கோ இளைஞரை டெல்லி போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

நாகரீக வளர்ச்சி என்ற பெயரில் இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்கள் மேற்கொண்ட வாழ்க்கை முறை தற்போது அவர்களுக்கே 'பூமராங்' போல எமனாக திரும்பி வருகிறது. மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துக்கு மாறுகிறோம் என பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டு, தங்களை தாங்களே புதைக்குழியில் தள்ளியதை இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்ந்து வருகின்றனர். இந்தியர்களை கண்டு மேற்கத்திய நாட்டு மக்கள் வியக்கும் விஷயங்களில் ஒன்று நமது திருமண முறை. எப்படி ஒரே தம்பதியர் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரியாமல் வாழ்கின்றனர் என்பது இன்று வரைக்கும் அவர்களுக்கு தீராத ஆச்சரியம் தரும் விஷயமாக உள்ளது. இந்த திருமண உறவால் ஏற்படும் வலுவான குடும்பப் பிணைப்புகள்தான் இந்தியாவில் பலமாக இருக்கிறது.

ஆனால், இந்தியாவில் ஐடி தொழில் நிறுவனங்கள் நுழைந்த பிறகு, அதில் வேலைக்கு சேரும் நமது இளைஞர்கள் பெரும்பாலானோர் தன்னையும் ஒரு அமெரிக்கராகவே கருதிக் கொள்கின்றனர். எனவே அமெரிக்க கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் லிவிங் டுகெதர் எனப்படும் திருமணமாகாமலேயே ஆணும், பெண்ணும் சேர்ந்து வாழும் முறையை இந்திய இளைஞர்கள் கடைப்பிடிக்க தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால், இது வெகுகாலம் நீடிக்காததுடன் மட்டுமல்லாமல் சில சமயங்களில் விபரீதங்களிலும் முடிந்துவிடுகிறது. அப்படியொரு சம்பவம்தான் டெல்லியில் நடந்துள்ளது.

