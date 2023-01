நண்பனுடன் சேர்ந்து துரோகம்.. "ப்ளே கேர்ள்" மனைவி.. 'ஸ்கெட்ச்' போட்டு தூக்கிய கணவன்! டெல்லியில் ஷாக்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: தனது நண்பனுடன் முறையற்ற உறவில் மனைவி இருந்ததால் ஆத்திரமடைந்த கணவன், அவர்கள் இருவரையும் வெட்டிக் கொன்ற பயங்கர சம்பவம் டெல்லியில் நடந்துள்ளது.

இளைஞர் பல முறை மனைவியைும், நண்பனையும் எச்சரித்தும் அவர்கள் அதை பொருட்படுத்தாததால், இந்த கொலை சம்பவம் அரங்கேறியிருப்பதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

முதலில் தனக்கும், இந்தக் கொலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எனத் தெரிவித்த அந்த இளைஞர், பின்னர் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

English summary

A horrific incident has taken place in Delhi where a husband, enraged by his wife's illicit relationship with his friend, hacked both of them to death.