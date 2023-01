டெல்லி இளம்பெண் வழக்கில் புதிய ட்விஸ்ட்.. தனியாக செல்லவில்லை..விபத்து நடந்ததும் தப்பி ஓடிய தோழி?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் இளம்பெண் ஒருவர் காரில் பல கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு இழுத்துச்செல்லப்பட்டு உயிரிழந்த வழக்கில் புதுப்புது தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. விபத்தின் போது இளம்பெண் தனியாக பயணிக்கவில்லை என்றும் தனது தோழியுடன் பயணித்தாகவும் புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளும் வெளியாகி இருக்கின்றன.

தலைநகர் டெல்லியின் அமன்விகார் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் புத்தாண்டு தினத்தன்று அதிகாலை தனது ஸ்கூட்டியில் வீட்டிற்கு திரும்பி கொண்டு இருந்தார். டெல்லியின் சுல்தான்புரி பகுதியில் வந்தபோது எதிரே வந்த மாருதி பலேனா கார் ஒன்று ஸ்கூட்டி மீது மோதியது.

இந்த விபத்தில் காரில் தூக்கி வீசப்பட்ட இளம்பெண் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அதோடு இளம்பெண்ணின் கால் காரின் டயரில் சிக்கிக் கொண்டது. ஆனாலும் காரை நிறுத்தாமல் டிரைவர் ஓட்டிச்சென்ற கொடூரம் நடந்துள்ளது.

டெல்லியில் காரில் இழுத்து செல்லப்பட்டு இளம்பெண் பலி: குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடனும்..கெஜ்ரிவால் கோபம்

English summary

New information is coming out in the case of the death of a young woman who was dragged for several kilometers by a car in the capital Delhi. New information has emerged that the teenager was not traveling alone but was traveling with her friend at the time of the accident. CCTV footage related to this has also been released.