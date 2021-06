பயமுறுத்தும் "டெல்டா பிளஸ்" கொரோனா.. கேரளா உட்பட.. பல மாநிலங்களில் வரிசையாக பதிவாகும் கேஸ்கள்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் எனப்படும், உருமாறிய கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்புடன் 21 கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளன. கேரளாவில் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்புடன் 3 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மத்திய பிரதேசத்திலும் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்புள்ள நோயாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனராம்.

இன்னும் பல மாநிலங்களில் இது குறித்து தெரியாமல் பரவியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனாவான டெல்டா காரணமாகத்தான், இந்தியாவில் இரண்டாவது அலை மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் அது இப்போது கட்டுக்குள் வந்த நிலையில், டெல்டா உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது. டெல்டா வகை கொரோனாவான B.1.617.2 உருமாற்றம் அடைந்து B.1.617.2.1 ஆக மாறி உள்ளது. இந்த B.1.617.2.1 கொரோனா டெல்டா பிளஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த டெல்டா + வகை கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்களையும் தாக்க கூடிய ஆபத்து உள்ளதாக வைரலாஜி மருத்துவரும், சார்ஸ் கோவிட் ஜீனோம் ஆராய்ச்சி குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினருமான பேராசிரியர் ஷாஹித் ஜமீல் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

In India the Delta Plus, corona spread has increased. In Maharashtra, 21 cases have been reported with Delta Plus. In Kerala, 3 patients with Delta Plus infection are being treated.