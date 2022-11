"திப்ருகர் டூ கன்னியாகுமரி" விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான அப்டேட் கொடுத்த ரயில்வே!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமின் திப்ருகரில் இருந்து தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி வரை 9 மாநிலங்களை கடந்து வரும் இந்தியாவின் நீண்ட ரயிலான விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வரும் 22 ஆம் தேதி முதல் வாரத்திற்கு இருமுறை இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடுத்தர மக்கள் மட்டும் இன்றி வசதி படைத்தவர்களுக்கும் விருப்பமானதாக ரயில் பயணம் அமைந்துள்ளது.

ரயிலில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் பயணிகள் தேவையை கருத்தில் கொண்டு கூடுதல் ரயில்களையும் இந்திய ரயில்வே அறிவித்து வருகிறது.

English summary

India's longest train, the Vivek Express, which crosses 9 states from Dibrugarh in the northeastern state of Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu, will run twice a week from the 22nd, it has been reported.