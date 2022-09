வயது 80.. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு சோனியாவின் ஆதரவை பெற்ற மல்லிகார்ஜூன கார்கே.. எப்படி? யார் இவர்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேர்தல் தொடர்பாக பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் சோனியா காந்தியின் ஆதரவுடன் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே வேட்புமனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் இவர் யார்? கர்நாடகத்தை சேர்ந்த இவர் சோனியா காந்தியின் ஆதரவை பெற்றது எப்படி? என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி உள்ளார். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17 ல் நடைபெற உள்ளது.

இதில் திருவனந்தபுரம் எம்பி சசிதரூர் போட்டியிடுவதாக முதன் முதலாக அறிவித்தார். அதேபோல் திக்விஜய் சிங் உள்பட இன்னும் சில தலைவர்கள் போட்டியிலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்த 3 போட்டோஸை பாருங்க.. காங்கிரஸ் தலைவர் ரிசல்ட் ஈஸியா தெரிஞ்சிடும்.. இவர்தான் அடுத்த தலைவரா?

English summary

Amid various confusions regarding the election of the Congress party, senior party leader Mallikarjun Kharge has filed his nomination with the support of Sonia Gandhi. Who is he who is said to have a high chance of winning? How did he get Sonia Gandhi's support from Karnataka? The information has been published.