இதுக்கு எண்டே இல்லையா.. மீண்டும் களேபரமான டெல்லி மாநகராட்சி அவை கூட்டம்..மேயர் தேர்தல் ஒத்திவைப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் இன்றும் பாஜக - ஆம் ஆத்மி உறுப்பினர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவையில் கடும் அமளி நீடித்ததால் அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதனால், இன்றைய கூட்டத்திலும் மேயர் மற்றும் துணை மேயர் தேர்தல் நடைபெறவில்லை.

டெல்லி மாநகராட்சிக்கு கடந்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் ஆளும்கட்சியான ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றது. மொத்தமுள்ள 250 வார்டுகளில் 134-ஐ கைப்பற்றிய ஆம் ஆத்மி மாநகராட்சியை வசப்படுத்தியது.

டெல்லி மாநகராட்சிக்கு நியமன உறுப்பினர்களாக 10 பேரை, டெல்லி துணைநிலை ஆளுநர் சக்சேனா நியமித்தார். இதற்கு ஆம் ஆத்மி கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருந்தது. இவ்விவகாரம் தொடர்பாக துணை நிலை ஆளுநருக்கு கெஜ்ரிவால் கடிதமும் எழுதியிருந்தார்.

English summary

A clash broke out between BJP and Aam Aadmi Party members in the Delhi Municipal Council meeting today. After that they were adjourned due to intense tension in the House. Due to this, the election of Mayor and Deputy Mayor was not held in today's meeting as well.