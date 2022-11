உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு உறுதியானதும்.. தனியார் துறையிலும் ரிசர்வேஷன் கேட்கும் உமா பாரதி

Delhi

டெல்லி: உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் உத்தரவு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இடஒதுக்கீட்டு முறையை தனியார் துறையிலும் நாம் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் உமா பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு உயர் ஜாதி வகுப்பு ஏழை மக்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்களில் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளித்து மத்திய அரசு சட்டம் நிறைவேற்றியது.

மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

While the Supreme Court has said that the order of 10 percent reservation for the upper caste poor will go ahead, senior BJP leader Uma Bharti has said that we should implement the reservation system in the private sector as well.