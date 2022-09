உயர்சாதி இடஒதுக்கீடு.. அரசியலமைப்பை ஏமாற்றுவது! பிளவே சாதியால்தான் - உச்சநீதிமன்றத்தில் காரசார வாதம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு வழங்குவது அரசியலமைப்பை ஏமாற்றும் செயல் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் வாதிட்டு உள்ளார்.

சாதி அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்வு முறை இந்தியாவில் தொன்று தொட்ட காலம் முதல் இன்று வரை நீடித்து வருகிறது. இந்த இழிவை அடியோடு ஒழித்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்பட்டது.

தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மத்திய மாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கி வருகின்றன.

ஹிஜாப் அணியும் பெண்களை கண்ணியமாக பார்க்க வேண்டும்.. அதுதான் அவர்கள் பலமே- உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதம்

English summary

Supreme court advocate Mohan gopal said that Reservation for Forward communities based on Economy is fraud on Constitution. He also quotes that the country is divided case on Caste.