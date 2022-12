3 வருஷம்.. போதைக்கு அடிமையாகி ரவுடியான மல்யுத்த வீரர்! போக்சோ வழக்கில் தூக்கிய டெல்லி போலீஸ்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: 16 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் கடந்த மூன்றாண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த மல்யுத்த வீரர் ஒருவர் தற்போது டெல்லி காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

டெல்லியை சேர்ந்தவர் செஹ்ராவத். இவருக்கு சிறு வயது முதல் மல்யுத்த வீரராக வேண்டும் என்று ஆசை இருந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து கடந்த 2002ம் ஆண்டு மல்யுத்த பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயிற்சி பெற தொடங்கினார். தொடக்கத்தில் உள்ளூர் அளவில் போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் பின்னர் வெளியூர் போட்டிகளில் பங்கேற்க தொடங்கினார். தொடர்ந்து பெற்ற வெற்றியானது இவரை மேலும் உந்தி தள்ளி இருக்கிறது. இதன் பின்னர் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க தொடங்கினார்.

அங்கேயும் சில போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். குறிப்பாக சொல்வதெனில் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற சுசில் குமார் சத்ரசல் ஸ்டேடியத்தில் பயிற்சி பெற்று வந்திருந்த காலத்தில் அதே ஸ்டேடியத்தில் இவரும் பயிற்சி பெற்று வந்திருக்கிறார். ஆனால் காலப்போக்கில் இவரது தடம் மாறி இருக்கிறது. போதை, அதனால் உருவான சிறு சிறு சண்டைகள். அந்த சண்டையில் இவர் பெற்ற வெற்றி ஆகியவை ரவுடிசத்தை நோக்கி இவரை நகர்த்தியுள்ளது.

English summary

A wrestler who was wanted for the past three years in the case of raping a 16-year-old girl has now been arrested by the Delhi Police.