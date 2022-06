அதிக லக்கேஜா? செல்லாது செல்லாது.. விமானங்களைப் போல இனி ரயில்களில் கூடுதல் கட்டணம்! ஐஆர்சிடிசி அதிரடி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : விமான நிறுவனங்களை போல இனி மத்திய அரசு நிறுவனமான ரயில்வே துறையிலும் கூடுதல் லக்கேஜ்களை எடுத்து செல்லும் பயணிகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அதிரடி உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளது

'இந்தியன் இரயில்வே' இந்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இது உலகிலுள்ள மிகப்பெரிய ரயில் நெட்ஒர்க்குகளில் ஒன்றாகும். ஆண்டுக்கு 500 கோடி மக்கள் இந்திய ரயில்களில்பயணிக்கின்றனர்.

ஆண்டுக்கு 35 கோடி டன் சரக்குகள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. 16 இலட்சம் பணியாளர்கள் ரயில்வேயில் பணிபுரிகின்றனர். இந்தியாவிலுள்ள ரயில்வே இருப்புப் பாதையின் மொத்த நீளம் 63,140 கிலோமீட்டர்கள். இந்த பாதைகளில் தினமும் 14,444 ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

English summary

The Railways has issued an order to charge extra for extra luggage carrying passengers in the railway sector, which is now a central government agency like the airlines.'