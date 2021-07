40 லட்சமா? வாய்ப்பே இல்லை.. இந்தியாவில் கொரோனா மரணங்கள் மறைக்கப்படவில்லை.. மத்திய அரசு தகவல்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா மரணங்கள் எதுவும் மறைக்கப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் கூடுதல் கொரோனா மரணங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் என்ற செய்திகளை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் 40 லட்சம் கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகி இருக்கலாம் என்று Center for Global Development என்ற அமைப்பு வெளியிட்ட ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னாள் பொருளாதார தலைமை ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்ரமணியன் அடங்கிய குழு இந்த ஆய்வு கட்டுரையை வெளியிட்டுள்ளது.

பல்வேறு உலக அமைப்புகள், ஹார்டுவேர்ட் பல்கலைக்கழக நிபுணர்கள் சேர்ந்து இந்த கணக்கை வெளியிட்டு உள்ளனர். இந்தியாவில் 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நபர்கள் பலியாகி இருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக 419,021 பேர் மட்டுமே பலியாகி உள்ள நிலையில் இந்த அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா மரணங்கள் பல லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் என்பது உண்மையா? மத்திய அரசு விளக்கம்

English summary

Fallacious: There is no underreport of Coronavirus death in India says Union health ministry after the report on 40 lakhs excess deaths in India.