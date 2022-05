டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தால் பேரழிவு என்று சொன்னீங்களே.. இப்போ கதையே மாறிடுச்சி! மோடியை புகழ்ந்த மாதவன்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரதமர் நரேந்திர மோடி மைக்ரோ எகானமி மற்றும் டிஜிட்டல் பொருளாதரத்தை அறிமுகப்படுத்திய போது இங்கு அது பேரழிவாக இருக்கும் என்றார்கள் ஆனால், ஓரிரு ஆண்டுகளில் முழுக்கதையும் மாறியது இது புதிய இந்தியா என கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பிரபல நடிகர் ஒருவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்து தள்ளியுள்ளார்.

75வது கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்படவிழா, பிரான்சில் கடந்த 17-ம் தேதி முதல் துவங்கி 28-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இந்த திரைப்பட விழாவின் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பில் கலந்து கொள்வதும், தங்களது படம் இந்த விழாவில் திரையிடப்படுவதும் ஒவ்வொரு திரைப்படக் கலைஞர்களின் கனவாக இருந்து வருகிறது என்று சொல்லலாம்.

English summary

When Prime Minister Narendra Modi introduced the micro economy and digital economy here they said it would be catastrophic but in a couple of years the whole story changed as a famous actor at the Cannes Film Festival praised Prime Minister Narendra Modi