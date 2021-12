உ.பி. தேர்தல்.. கிங்கா? கிங் மேக்கரா? விவசாயிகள் நிலைப்பாடு என்ன.. ராகேஷ் டிக்கைட் கூறியதை பாருங்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பல மாதங்களாக மத்திய அரசுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் போராட்டம் தற்போது தான் முடிவுக்கு வந்த நிலையில், அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் குறித்து விவாசாய அமைப்புகளின் தலைவர் ராகேஷ் டிக்கைட் முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராகக் கடந்த ஓர் ஆண்டாக விவசாயிகள் குளிர், வெயில் என எதையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் போராட்டத்தை நடத்தினர். அப்போது சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்தனர்.

இதையெல்லாம் தாண்டி விவசாயிகள் தங்கள் போராட்டத்தை எந்தவொரு சமரசமும் இல்லாமல் தொடர்ந்தனர். விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு முதலில் மத்திய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை.

உ.பி. தேர்தலில் எந்த கட்சியையும் ஆதரிக்கமாட்டோம்- விவசாய சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகாயத்

English summary

Farmer leader Rakesh Tikait said Samyukt Kisan Morcha is not contesting any election and he was not going to join politics. Rakesh Tikait said that farmers do not want an apology from Prime Minister Narendra Modi.