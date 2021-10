விவசாயிகள் போராட்டக்களம் அருகே சாலை தடுப்புகள் அகற்றம்.. பா.ஜ..க.வின் சூழ்ச்சி.. விவசாயிகள் புகார்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

விவசாயிகளின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர மத்திய அரசு அவர்களுடன் இதுவரை 11 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விட்டது. ஆனால் இதில் எதிலும் முடிவு கிடைக்கவில்லை.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டம்-மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்

English summary

Police have begun removing roadblocks in Delhi's Tikri and Ghazipur agricultural protest areas as per the Supreme Court order. The farmers said that we did not disturb the public under any circumstances