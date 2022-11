'எதையும் செய்யவில்லை'.. மத்திய அரசு மீது விவசாயிகள் அதிருப்தி.. ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி இன்று பேரணி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொடுத்த வாக்குறுதிகளை மத்திய அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்று கூறி, நாடு முழுவதிலும் இன்று கவர்னர் மாளிகை நோக்கி இன்று விவசாயிகள் பேரணி நடத்துகின்றனர்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு புதிய வேளாண் சட்டங்களை கொண்டு வந்தது.

இதில் 3 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

English summary

Alleging that the central government has not fulfilled its promises, farmers are holding a rally across the country towards the Governor's House today.