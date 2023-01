அடேங்கப்பா? புத்தாண்டை ஒட்டி ஸ்விக்கியில் 3.5 லட்சம் பிரியாணி விற்பனை.. காண்டம் விற்பனையும் படு ஜோர்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரபல ஆன்லைன் உணவு விநியோக நிறுவனமான ஸ்விக்கி மூலமாக, புத்தாண்டுக்கு முந்தைய நாளான நேற்று ஒருநாளில் பிரியாணி ஆர்டர் மட்டும் 3.5 லட்சம் வந்து குவிந்ததாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், அதிகம் விரும்பிய உணவு விடுதியின் விவரத்தையும் ஸ்விக்கி வெளியிட்டுள்ளது.

பண்டிகை நாட்களில் வீட்டில் வித விதமான உணவு வகைகளை செய்து சாப்பிட வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புவர்கள்.

இதற்காக கடைகளில் போய் உணவுப்பொருட்கள் செய்வதற்கான பொருட்களை வாங்கி வந்து வீட்டில் மணக்க மணக்க சமைத்து குடும்பமாக ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பாட்டை ஒரு பிடி பிடிப்பதுண்டு. இதெல்லாம் 90 கிட்ஸ்களின் காலத்தோடு மறைந்து விட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு தற்போது காலம் மாறிவிட்டது.

English summary

Popular online food delivery company Swiggy reported that 3.5 lakh biryani orders were received in a single day on the eve of New Year. Similarly, Swiggy has also published the details of the most liked restaurant.