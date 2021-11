அடுத்தாண்டு சட்டசபை தேர்தல்.. இம்மாச்சல் பிரதேசத்தில் கோட்டைவிட்ட பாஜக.. தட்டி தூக்கிய காங்கிரஸ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பாஜக ஆளும்கட்சியாக இம்மாச்சல் பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற 3 சட்டசபை மற்றும் ஒரு மக்களவை இடைத்தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. அங்கு அடுத்தாண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், இது பாஜகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் 14 மாநிலங்களில் 29 சட்டசபை தொகுதிகள் மற்றும் 3 மக்களவை தொகுதிகளுக்குக் கடந்த 30ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றன.

அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு - உங்க மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

கொரோனா காரணமாகத் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்த இடைத்தேர்தல்கள் அனைத்தும் நடத்தப்பட்டன. இதில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

English summary

BJP, which managed to keep its dominance over the northeast along with its allies, is heading for a huge setback in two northern states it rules -- Himachal Pradesh and Haryana